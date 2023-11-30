25-летнего певца Эдуарда Шарлота перевезли из питерского спецприёмника в Самару.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнителя хита "Язык к языку" этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет. Самара — город, в котором родился музыкант.
После допроса Шарлот будет досиживать оставшийся срок административного ареста. Ему изберут меру пресечения по уголовным статьям: Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Обвинение настаивает на отправке артиста в СИЗО.
Исполнителю грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Шарлот признался в любви к певцу SHAMAN и России.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.