Певца Шарлота этапировали в Самару на допрос в СК

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

25-летнего певца Эдуарда Шарлота перевезли из питерского спецприёмника в Самару.

Фото: Инстаграм Эдуарада Шарлота

Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнителя хита "Язык к языку" этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет. Самара — город, в котором родился музыкант.

После допроса Шарлот будет досиживать оставшийся срок административного ареста. Ему изберут меру пресечения по уголовным статьям: Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Обвинение настаивает на отправке артиста в СИЗО.

Исполнителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Шарлот признался в любви к певцу SHAMAN и России.