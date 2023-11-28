ФСИН: каждый 11 осужденный в России страдает психическими заболеваниями

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 141 тысяч заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы России страдают психическими и наркологическими заболеваниями. Информацию об этом приводит главный психиатр-нарколог управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Эльвира Степанова. Ее цитирует "Фонтанка".

Как отмечает специалист, из 141 тысячи 62,7 заключённых страдают психическими расстройствами, что составляет более 18% от всего количества людей, находящихся под стражей, или, речь может идти о каждом 11-ом заключённом.

Ранее сообщалось о том, что в России остаётся актуальной проблема соблюдения прав людей с психическими расстройствами.