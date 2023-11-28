Раскрыта причина подорожания кофе

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Кофе в России подорожал из-за ослабления рубля, объяснил Михаил Глухов, директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей российский бизнес финской Paulig.

Фото: Pic Courtesy: https://www.slashgear.com

В июне он же прогнозировал подорожание кофе в РФ в пределах 15% при условии стабильности мировых цен на этот продукт.

"Прогнозы, которые мы делали летом, полностью оправдались, кофе подорожал в среднем на 15%", — констатировал эксперт.

Если не случится обвала рубля, в наступающем году, во всяком случае первой его половине, цены на кофе расти не должны, полагает Глухов.

"Если курс будет стабильный, я думаю, что и цены будут стабильны", — пообещал он.

По словам специалиста, в отрасли удалось наладить логистику после санкционных потрясений, хотя это и влетело в копеечку.

"В следующем году перебоев с поставками не будет, и я достаточно позитивно смотрю на ситуацию", — заверил он.