Кофе в России подорожал из-за ослабления рубля, объяснил Михаил Глухов, директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей российский бизнес финской Paulig.
В июне он же прогнозировал подорожание кофе в РФ в пределах 15% при условии стабильности мировых цен на этот продукт.
"Прогнозы, которые мы делали летом, полностью оправдались, кофе подорожал в среднем на 15%", — констатировал эксперт.
Если не случится обвала рубля, в наступающем году, во всяком случае первой его половине, цены на кофе расти не должны, полагает Глухов.
"Если курс будет стабильный, я думаю, что и цены будут стабильны", — пообещал он.
По словам специалиста, в отрасли удалось наладить логистику после санкционных потрясений, хотя это и влетело в копеечку.
"В следующем году перебоев с поставками не будет, и я достаточно позитивно смотрю на ситуацию", — заверил он.
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