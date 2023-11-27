В России направили в медучреждения 18 эвакуированных из сектора Газа

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Один ребёнок находится средней степени тяжести, он получил минно-взрывную травму. Он был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Остальные пациенты были отправлены в медицинские учреждения Московской и Калужской областей. Большинство из них страдает от обострения острых респираторных заболеваний, прокомментировали в Минздраве.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Состояние госпитализированных не представляет серьезных опасений, поскольку все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, отметили в пресс-службе.

"Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Всего амбулаторная помощь потребовалась 319 эвакуированным людям. Среди них 132 ребенка, а 47 пациентов нуждались в помощи психолога, добавили в министерстве.