Один ребёнок находится средней степени тяжести, он получил минно-взрывную травму. Он был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Остальные пациенты были отправлены в медицинские учреждения Московской и Калужской областей. Большинство из них страдает от обострения острых респираторных заболеваний, прокомментировали в Минздраве.
Состояние госпитализированных не представляет серьезных опасений, поскольку все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, отметили в пресс-службе.
"Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении.
Всего амбулаторная помощь потребовалась 319 эвакуированным людям. Среди них 132 ребенка, а 47 пациентов нуждались в помощи психолога, добавили в министерстве.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.