Эксперты рекомендуют заранее приобрести три продукта в ноябре, чтобы избежать роста цен перед Новым годом.
В первую очередь, стоит запастись алкогольными напитками, такими как шампанское, избегая риска попасть на подделки брендов перед праздниками.
Кроме того, эксперты советуют покупать консервированные продукты, такие как горошек, кукуруза и ананас, а также красную икру, предвидя предстоящее значительное увеличение ее цены.
Подобные покупки в ноябре позволят сэкономить зарплату и наслаждаться праздничными угощениями без излишних затрат.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.