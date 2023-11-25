Эксперты назвали три новогодних продукта, которые стоит купить в ноябре, чтобы сэкономить зарплату

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты рекомендуют заранее приобрести три продукта в ноябре, чтобы избежать роста цен перед Новым годом.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

В первую очередь, стоит запастись алкогольными напитками, такими как шампанское, избегая риска попасть на подделки брендов перед праздниками.

Кроме того, эксперты советуют покупать консервированные продукты, такие как горошек, кукуруза и ананас, а также красную икру, предвидя предстоящее значительное увеличение ее цены.

Подобные покупки в ноябре позволят сэкономить зарплату и наслаждаться праздничными угощениями без излишних затрат.

Как экономить на продуктах? Как сократить траты на 40%? // 16+