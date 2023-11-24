В Краснодаре третьеклассника, направлявшегося в школу, высадил водитель автобуса, сообщает kp. ru, ссылаясь на слова матери ребенка.
Инцидент произошел в ходе движения автобуса по маршруту №58. По словам матери ученика, ее сын попытался оплатить проезд картой через терминал, но транзакция не прошла.
"Он не смог оплатить из-за того, что его карта оказалась в "стоп-листе". Однако через некоторое время сумма все равно была списана", — подчеркнула женщина.
После неудачной попытки оплаты водитель высадил мальчика на следующей остановке, и ему пришлось идти пешком до школы.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске водитель автобуса высадил всех пассажиров посреди маршрута и уехал.
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