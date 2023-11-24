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Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал

1:00
Общество

В Хабаровске мигрант-водитель автобуса № 25 посреди маршрута высадил всех пассажиров и уехал.

Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал
Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Водитель перед этим позвонил землякам из автопарка, предупредив их, чтобы пассажиров с этой остановки не брали. После этого все автобусы проехали мимо людей, которые не один час простояли на морозе.

Однако хабаровчане не стали терпеть такую наглость — вызвали правоохранителей. После проверки ПАТП полицейские задержали 45 человек. Пять из них будут депортированы.

Почему водитель высадил пассажиров, не смог объяснить никто из сотрудников парка и сам водитель.

Стоило бы привлечь к ответственности работодателя, пригревшего людей, не имеющих права находиться в РФ и возить россиян, пишет "Царьград".

"Может устал работать? Тогда надо срочно возвращаться в родной кишлак и там отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь. А нам такие "работники" не нужны", — подытожил телеканал.

 

Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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