Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хабаровске мигрант-водитель автобуса № 25 посреди маршрута высадил всех пассажиров и уехал.

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Водитель перед этим позвонил землякам из автопарка, предупредив их, чтобы пассажиров с этой остановки не брали. После этого все автобусы проехали мимо людей, которые не один час простояли на морозе.

Однако хабаровчане не стали терпеть такую наглость — вызвали правоохранителей. После проверки ПАТП полицейские задержали 45 человек. Пять из них будут депортированы.

Почему водитель высадил пассажиров, не смог объяснить никто из сотрудников парка и сам водитель.

Стоило бы привлечь к ответственности работодателя, пригревшего людей, не имеющих права находиться в РФ и возить россиян, пишет "Царьград".

"Может устал работать? Тогда надо срочно возвращаться в родной кишлак и там отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь. А нам такие "работники" не нужны", — подытожил телеканал.

Мигрант-водитель автобуса в Хабаровске высадил посреди дороги всех пассажиров и уехал