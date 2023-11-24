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"Фонтанка": на въезде в Мурманск устанавливают посты из-за наплыва мигрантов

1:19
Общество

На въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные посты в рамках борьбы с наплывом мигрантов из арабских и африканских стран, которые пытаются прорваться в Евросоюз через территорию Финляндии.

"Фонтанка": на въезде в Мурманск устанавливают посты из-за наплыва мигрантов
Фото: Shutterstock

Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил "Фонтанке" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О попытке беженцев прорвать границу с Финляндией глава северного региона сообщал накануне в своих соцсетях. Но судя по всему, ситуация начинает накаляться.

"Они [мигранты] продолжали активно прибывать. С учетом этого мы вынуждены были принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности, и поставить соответствующие посты на въезде в Мурманск, внутри Мурманской области", — сообщил Чибис.

На вопрос корреспондента "Фонтанки" о том, где 24 ноября сосредоточены люди, пытающиеся прорваться через российско-финскую границу — в одном месте или в нескольких населенных пунктах, — Чибис ответил: "Они находятся в нескольких районах — Кандалакшский и Кольский".

Напомним, коллапс на границе произошел после решения руководства Финляндии закрыть КПП на въезде из России.

Мурманская область вводит режим повышенной готовности на границе
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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