На въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные посты в рамках борьбы с наплывом мигрантов из арабских и африканских стран, которые пытаются прорваться в Евросоюз через территорию Финляндии.
Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил "Фонтанке" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
О попытке беженцев прорвать границу с Финляндией глава северного региона сообщал накануне в своих соцсетях. Но судя по всему, ситуация начинает накаляться.
"Они [мигранты] продолжали активно прибывать. С учетом этого мы вынуждены были принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности, и поставить соответствующие посты на въезде в Мурманск, внутри Мурманской области", — сообщил Чибис.
На вопрос корреспондента "Фонтанки" о том, где 24 ноября сосредоточены люди, пытающиеся прорваться через российско-финскую границу — в одном месте или в нескольких населенных пунктах, — Чибис ответил: "Они находятся в нескольких районах — Кандалакшский и Кольский".
Напомним, коллапс на границе произошел после решения руководства Финляндии закрыть КПП на въезде из России.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.