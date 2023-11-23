SHAMAN, Газманов и "Любэ": россияне составили рейтинг музыкантов-патриотов

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ВЦИОМ провел опрос россиян, чтобы выяснить, кого респонденты считают лучшими исполнителями, исходя из категории патриотичности и любви к России.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Ожидаемо, первую строчку рейтига занял Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN. Музыкант, которому накануне исполнилось 32 года собрал 28% голосов респондентов.

Второе место досталось автору хита "Офицеры" Олегу Газманову (22%), а третье — группе "Любэ" и Николаю Расторгуеву (10%).

В числе других музыкантов-патриотов респонденты ВЦИОМ называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (5%) и Николая Баскова (4%).

В свою очередь, антирейтинг исполнителей, за которых россиянам стыдно возглавили Алла Пугачева (25%), Андрей Макаревич (18%, признан в РФ иноагентом) и Филипп Киркоров (13%), который скорее всего пострадал из-за своей непонятной для большинства позиции по СВО и внешнего эпатажа.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)