ВЦИОМ провел опрос россиян, чтобы выяснить, кого респонденты считают лучшими исполнителями, исходя из категории патриотичности и любви к России.
Ожидаемо, первую строчку рейтига занял Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN. Музыкант, которому накануне исполнилось 32 года собрал 28% голосов респондентов.
Второе место досталось автору хита "Офицеры" Олегу Газманову (22%), а третье — группе "Любэ" и Николаю Расторгуеву (10%).
В числе других музыкантов-патриотов респонденты ВЦИОМ называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (5%) и Николая Баскова (4%).
В свою очередь, антирейтинг исполнителей, за которых россиянам стыдно возглавили Алла Пугачева (25%), Андрей Макаревич (18%, признан в РФ иноагентом) и Филипп Киркоров (13%), который скорее всего пострадал из-за своей непонятной для большинства позиции по СВО и внешнего эпатажа.
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