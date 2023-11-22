Адвокат отметил отсутствие защиты покупателей онлайн-курсов в России

2:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Принятие законопроекта, который обязывает авторов онлайн-курсов по личностному росту, марафонов желаний и бизнес-тренингов возвращать покупателям деньги за предоставление некачественных услуг, может привести к появлению множества "спорных историй". Это мнение высказал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ранее в Госдуме предлагалось предоставить гражданам право требовать возврата средств за некачественные информационно-консультационные услуги онлайн-коучей путем внесения соответствующих поправок в закон "О защите прав потребителей".

Пояснительная записка к законопроекту отмечает, что услуги онлайн-коучей часто представляются как образовательные, хотя на самом деле они оформляются как договоры об оказании информационно-консультационных услуг и не подпадают под действие Федерального закона "Об образовании", сообщает Общественная Служба Новостей.

"В связи с тем, что качество образовательного продукта трудно оценить едиными ГОСТами, спорных ситуаций по этому поводу будет много".

Авторы законопроекта считают, что онлайн-курсы часто бывают некачественными или даже мошенническими, при этом стоимость их может быть значительной. Поэтому гражданам предлагается предоставить право требовать возврата средств за продукты ненадлежащего качества. Порядок и критерии определения качества таких услуг будут установлены Правительством. Предполагается, что принятие поправок будет стимулировать создателей онлайн-курсов улучшать качество своих продуктов и защитит добросовестные образовательные платформы от нечестной конкуренции.

Однако определение качества онлайн-курсов может быть сложным, поскольку в каждом случае вопрос о том, были ли услуги онлайн-коучей ненадлежащего уровня, или же в плохих результатах виноват сам покупатель, будет подниматься.

"В связи с тем, что качество образовательного продукта трудно определить едиными ГОСТами, спорных ситуаций на этот счет будет много. Кроме того, в последнее время появилось отдельное направление "потребительских террористов", которые осознанно пользуются интересующей их услугой, а затем под видом, что ее оказали некачественно, пытаются обратно получить потраченные деньги и компенсацию", — отмечает Карабанов".

Многие потребители курсов по личностному развитию и бизнес-росту часто ожидают, что "тренер должен без их усилий сотворить чудо", отмечает адвокат.

Поскольку это новый продукт на рынке, и пока нет четких правовых стандартов, со временем сложится практика, защищающая как покупателя, так и продавца", — заключил собеседник издания.