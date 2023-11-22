Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков высказался по ситуации с вручением повесток гостям свадьбы в ресторане "Форт". По его словам, в заведении был проведён рейд, в рамках которого проверялись граждане, получившие российское гражданство и не стоящие на воинском учёте в назначенные сроки.

Фото: t.me/newsfrol

Данное мероприятие организовали совместными усилиями сотрудников ФСБ и военного комиссариата области. Ситуация вызвала беспокойство среди жителей Воронежа, и комиссар решил обратиться к этому в интервью с РБК.

"23 гражданам, получившим гражданство Российской Федерации и не вставшим на воинский учёт, были вручены повестки", — сказал Панков.