Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков высказался по ситуации с вручением повесток гостям свадьбы в ресторане "Форт". По его словам, в заведении был проведён рейд, в рамках которого проверялись граждане, получившие российское гражданство и не стоящие на воинском учёте в назначенные сроки.
Данное мероприятие организовали совместными усилиями сотрудников ФСБ и военного комиссариата области. Ситуация вызвала беспокойство среди жителей Воронежа, и комиссар решил обратиться к этому в интервью с РБК.
"23 гражданам, получившим гражданство Российской Федерации и не вставшим на воинский учёт, были вручены повестки", — сказал Панков.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.