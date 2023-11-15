В Воронеже в ресторане на банкете одной из диаспор силовики раздали повестки в военкомат

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Воронеже спецслужбы внезапно нагрянули в ресторан, где отмечался день рождения видного представителя одной из диаспор.

Фото: rp.pl

Об этом сообщает телеканал "Царьград".

После проверки документов пятидесяти "новым русским" призывного возраста вручили повестки. По всей вероятности, они заблудились по пути в военкомат, отмечает издание.

"50 человек, представляете? Это даже больше, чем на рейдах по овощебазам и складам. И это только в одном городе, на одном дне рождения. Такое вот мероприятие: тамада хороший и конкурсы интересные. А главное — сколько ещё дней рождения впереди", — подытожил телеканал.

Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать по всему РФ отделы по расследованию преступлений мигрантов.

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В Воронеже в ресторане на банкете одной из диаспор силовики раздали повестки в военкомат