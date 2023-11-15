В Воронеже спецслужбы внезапно нагрянули в ресторан, где отмечался день рождения видного представителя одной из диаспор.
Об этом сообщает телеканал "Царьград".
После проверки документов пятидесяти "новым русским" призывного возраста вручили повестки. По всей вероятности, они заблудились по пути в военкомат, отмечает издание.
"50 человек, представляете? Это даже больше, чем на рейдах по овощебазам и складам. И это только в одном городе, на одном дне рождения. Такое вот мероприятие: тамада хороший и конкурсы интересные. А главное — сколько ещё дней рождения впереди", — подытожил телеканал.
Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать по всему РФ отделы по расследованию преступлений мигрантов.
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