Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Ничего у них не получится": Песков высказался об угрозах Зеленского в адрес Путина
Российский боец ММА Дацик поехал в зону СВО после ссоры с женой
В Ярославле за участие в СВО досрочно вышел на свободу член банды сатанистов, убивавший подростков
Эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе
Science Direct: орехи улучшают качество спермы
Зеленский раскрыл подробности "Майдана-3"
Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных

Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны

0:52
Общество

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что уехавшие из России "подонки" намерены сорвать и дискредитировать президентские выборы в РФ.

Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны
Фото: kurieronline.ru

Памфилова уверена, что призывающие к срыву выборов президента России отрабатывают свои "жалкие копейки".

Она отметила, что уехавшие граждане РФ вместе с теми, кто находится в стране, сейчас формируют базу, чтобы сорвать выборы.

"Сейчас работают. И там, и здесь. Ждуны затаившиеся. Не спят, просто затаились. Мы про всё это знаем", — объяснила руководитель ЦИК.

Памфилова заверила, что российская избирательная система уникальна, поэтому имеет иммунитет к вмешательствам извне.

Ранее Владимир Путин высказался о важности проведения честных выборов в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Science Direct: орехи улучшают качество спермы
Зеленский раскрыл подробности "Майдана-3"
Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны
Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше
Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных
Косачев оценил шансы Зеленского как нулевые, если Запад решит говорить с Россией
Зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя
Лоза о триумфе сборной РФ по футболу, разгромившей команду Кубы: как ребёнка обидеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников