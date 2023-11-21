Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что уехавшие из России "подонки" намерены сорвать и дискредитировать президентские выборы в РФ.
Памфилова уверена, что призывающие к срыву выборов президента России отрабатывают свои "жалкие копейки".
Она отметила, что уехавшие граждане РФ вместе с теми, кто находится в стране, сейчас формируют базу, чтобы сорвать выборы.
"Сейчас работают. И там, и здесь. Ждуны затаившиеся. Не спят, просто затаились. Мы про всё это знаем", — объяснила руководитель ЦИК.
Памфилова заверила, что российская избирательная система уникальна, поэтому имеет иммунитет к вмешательствам извне.
Ранее Владимир Путин высказался о важности проведения честных выборов в России.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.