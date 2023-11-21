Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что уехавшие из России "подонки" намерены сорвать и дискредитировать президентские выборы в РФ.

Фото: kurieronline.ru

Памфилова уверена, что призывающие к срыву выборов президента России отрабатывают свои "жалкие копейки".

Она отметила, что уехавшие граждане РФ вместе с теми, кто находится в стране, сейчас формируют базу, чтобы сорвать выборы.

"Сейчас работают. И там, и здесь. Ждуны затаившиеся. Не спят, просто затаились. Мы про всё это знаем", — объяснила руководитель ЦИК.

Памфилова заверила, что российская избирательная система уникальна, поэтому имеет иммунитет к вмешательствам извне.

Ранее Владимир Путин высказался о важности проведения честных выборов в России.