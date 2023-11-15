Владимир Путин призвал граждан РФ понимать силу своего голоса на выборах и осознавать значимость своего гражданского долга.
Президент России провёл встречу с членами ЦИК и наградил главу ЦИК Эллу Памфилову Орденом за заслуги перед Отечеством II степени.
"Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности", — сказал российский лидер.
Глава РФ предупредил, что попытки вмешательства в избирательные процессы в России будут пресекаться.
Ранее сообщалось, что Путин утвердил поправки в закон о выборах в России.
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