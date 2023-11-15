Путин высказался о важности проведения честных выборов в России

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин призвал граждан РФ понимать силу своего голоса на выборах и осознавать значимость своего гражданского долга.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Президент России провёл встречу с членами ЦИК и наградил главу ЦИК Эллу Памфилову Орденом за заслуги перед Отечеством II степени.

"Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности", — сказал российский лидер.

Глава РФ предупредил, что попытки вмешательства в избирательные процессы в России будут пресекаться.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил поправки в закон о выборах в России.

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