Судью Демяшеву, которая приговорила художницу к 7 годам, могут повысить

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Судью Василеостровского района Санкт-Петербурга Оксану Демяшеву, принявшую решение о назначении художнице Александре Скочиленко семилетнего срока колонии за фейки, предложили на должность заместителя председателя Калининского районного суда города. Это предложение появилось в повестке заседания квалификационной коллегии судей от 17 ноября.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно информации с сайта коллегии, конкурс на замещение этой должности был объявлен с 10 июля, и Оксана Демяшева является единственным кандидатом. В настоящее время она занимает должность судьи Василеостровского района по уголовным делам.

Решение по делу Александры Скочиленко было вынесено Демяшевой 16 ноября, где художницу осудили на семь лет по обвинению в создании фейков, касающихся российской армии.

Арест Скочиленко состоялся в апреле, когда в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и государственных органах, с максимальным наказанием до 15 лет). Причиной стало событие в марте 2022 года, когда она в супермаркете заменила ценники на записки о боевых действиях на Украине.

Бывшая судья о том,как пишутся ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ приговора невиновным.