Собчак высказалась о повышении судьи, вынесшей приговор Сколиченко: "Совпадение"

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Ксения Собчак прокомментировала продвижение по карьерной лестнице судьи Оксаны Демяшевой, которая приговорила художницу Сашу Скочиленко к 7 годам лишения свободы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Собчак высказалась о рекомендации назначить судью Демяшеву, которая вела дело о подмене ценников в супермаркете "Перекрёсток" на антивоенные воззвания, заместителем председателя Калининского районного суда.

"Видимо, продвижение по карьерной лестнице просто совпало с этим резонансным делом. Исключительно совпадение", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее сообщалось, что российские врачи написали обращение к Владимиру Путину с просьбой помиловать художницу Александру Скочиленко.