Ксения Собчак прокомментировала продвижение по карьерной лестнице судьи Оксаны Демяшевой, которая приговорила художницу Сашу Скочиленко к 7 годам лишения свободы.
Собчак высказалась о рекомендации назначить судью Демяшеву, которая вела дело о подмене ценников в супермаркете "Перекрёсток" на антивоенные воззвания, заместителем председателя Калининского районного суда.
"Видимо, продвижение по карьерной лестнице просто совпало с этим резонансным делом. Исключительно совпадение", — выразила своё мнение журналистка.
Ранее сообщалось, что российские врачи написали обращение к Владимиру Путину с просьбой помиловать художницу Александру Скочиленко.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.