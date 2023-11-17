Кравцов: точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр просвещения России Сергей Кравцов высказался по поводу законопроекта, который предусматривает запрет использования телефонов и гаджетов школьниками на уроках. Он отметил, что использование мобильных устройств будет допустимо в случаях, когда это необходимо в образовательных целях, для обеспечения безопасности или по медицинским показаниям. В противном случае смартфоны, по мнению министра, могут отвлекать от учебного процесса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кравцов также отметил, что законопроект может быть дополнен или изменен, и окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Он подчеркнул, что данные меры не будут распространяться на компьютеры в классах информатики и другие образовательные устройства. По предложению соавтора законопроекта Нины Останиной, вопрос о том, где будут храниться технические устройства, будет решаться профильным министерством.

Министр говорит про запрет мобильных телефонов на уроке