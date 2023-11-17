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Собчак о признании ЛГБТ экстремистским сообществом: сколько депутатов запрещать придётся 

Общество

Ксения Собчак заявила, что вместе с признанием ЛГБТ экстримистской организацией придётся запретить многих представителей власти.

Собчак о признании ЛГБТ экстремистским сообществом: сколько депутатов запрещать придётся 
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак отреагировала на новость о том, что Верховный суд рассмотрит иск о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его в России. Так в стране намерены поставить заслон враждебным ценностям.

Журналистка считает, что данная инициатива может негативно отразиться на представителях власти.

"Страшно представить, сколько депутатов Госдумы и членов правительства запрещать придётся", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Обратилась она и к телеведущему Антону Красовскому, который однажды признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Интересно мнение Красовского, конечно. Антон, как оцениваешь новость, как там перспективы?" — спросила Собчак у ведущего программы "Антонимы".

Ранее сообщалось, что делагат России РФ в ООН заверил, отвечая на нападки стран Запада, что права ЛГБТ-сообществ в России не ущемляются.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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