В Госдуме обещали повысить пособие по безработице

С 1 января МРОТ будет повышен до 19 242 рублей — соответствующий закон приняла в четверг Госдума. Член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила, какие пособия вырастут благодаря этому решению.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Прежде всего это — выплаты по нетрудоспособности. Депутат напомнила, что их размер у работников без достаточного стажа (даже менее полугода) привязан к МРОТ.

"Кроме того, от минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определённая увязка МРОТ и пособия по безработице", — сообщила народная избранница "Ленте.ру".

Пенсии же с МРОТ никак не связаны — доходы пожилых россиян в большей мере зависят от величины прожиточного минимума, устанавливаемого региональными властями, добавила Бессараб. "Наши пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте", — пояснила она.

Однако и их ждёт повышение с 1 января — соответствующее решение принято Госдумой 14 ноября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.