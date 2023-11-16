В четверг, 16 ноября, депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за принятие законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В четверг, 16 ноября, депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении проголосовали за принятие законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
С 1 января 2024 года МРОТ вырастит на 18% и составит составит 19 242 рубля в месяц, тогда как сейчас этот показатель находится на уровне
16 242 рубля.
"В результате реализации этого поручения Президента заработная плата вырастет у 4,8 млн человек", — отметил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
В первую очередь речь идет о россиянах, работающих в бюджетных организациях.
Напомним, от величины МРОТ также зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.
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