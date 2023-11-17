Граждан РФ проинформировали о росте досрочной пенсии в 2024 году

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Средний размер досрочной пенсии безработным россиянам в 2024 году составит 19 596 рублей, что на 20 процентов ниже страховых выплат по старости.

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Так, согласно информации, прибавка к выплатам составит тысячу рублей.

"В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей — до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс. рублей в 2025-м и до 21,6 тыс. в 2026-м", — сообщили "Известиям" в ведомстве.

На такие выплаты могут рассчитывать россияне, которых официально признали безработными до наступления пенсионного возраста, сообщает издание. Сейчас возраст составляет от 60 до 65 лет. Для этого человеку необходимо встать на учёт в службу занятости.

Однако есть ряд нюансов: страховой стаж мужчин должен быть не менее 25 лет, у женщин — 20 лет, в накоплениях должно быть не менее 25,8 пенсионных баллов, а увольнение произошло в связи с сокращением сотрудников или ликвидацией предприятия.

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