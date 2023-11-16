Демограф Ракша назвал пользу разводов для демографии России

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

В России распадается более половины всех заключенных браков, однако такой высокий уровень разводов может оказаться даже полезным для демографии.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечает независимый демограф Алексей Ракша, после развода люди часто вступают в новые отношения, которые, как правило, закрепляются новым ребенком. Слова эксперта подтверждают долговременная стабильность уровня разводимости в России, который остается примерно на одном уровне.

"Рано или поздно распадается примерно 55-57% всех браков", — приводит слова демографа Общественная Служба Новостей.

Последние изменения в уровне разводимости в России связаны с ковидными ограничениями, которые влияли на работу загсов, и началом выплат пособий. Эти факторы привели к фиктивным разводам ради социальной поддержки.

В свете опыта Китая, где усложнили процедуру развода, эксперт подчеркивает, что высокая разводимость может быть плюсом, поскольку после развода люди активно стремятся заключить новые отношения и родить детей.

"Я считаю, что [высокая разводимость] — это скорее даже плюс, чем минус, судя по статистике рождаемости в странах европейской культуры", — заключил он.

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