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Новая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

1:53
Общество

22 ноября ожидается новая магнитная буря, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения. Учёные предупредили, что буря будет не сильной, но может продолжиться вплоть до 25 ноября. 

Новая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября
Фото: flickr. com

“Магнитная буря – это кратковременное изменение напряженности магнитного поля Земли, сопровождающееся и иногда изменением направления магнитного поля. При этом происходят разного рода нежелательные эффекты. Нарушается связь, нарушается сообщение на электронных сетях, тормозятся спутники и так далее – целый комплекс разного рода неприятных веществ.  Возникает она из-за того, что на Солнце имеется так называемая активность, в течение какого-то времени в Солнце иногда возникают мощные выбросы плазмы. Обычно она продолжается от нескольких часов до нескольких дней. Строго говоря, особой опасности она не представляет. Быть осторожным имеет смысл” - рассказал заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко.

Также эксперт отметил, что люди, особенно склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, могут чувствовать себя плохо, увеличивается число приступов, вплоть до смертельных.  

“Человек – сложное явление, сложное существо. Не всегда ясно, играла ли роль магнитная буря. Но всё-таки большинство физиков и многие врачи считают, что такой эффект существует, и рекомендует людям, склонным к сердечно-сердечным заболеваниям, к каким-то нервным вещам, принять какие-то таблетки, которые окажут успокаивающее и тормозящее воздействие. Для нормальных здоровых людей магнитное поле не опасно”, - поделился Владимир Обридко. 

 

 

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Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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