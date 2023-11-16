Financial Times:достижению мира препятствуют Запад и Украина, а не Россия

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Люди из стран Запада не видят мотивации в том, что их страны должны вступать в конфликт на Украине. Соответствующее исследование проведено Европейским советом по международным отношениям. Об этом сообщает агентство Financial Times (FT).

Фото: redstar.ru

"Таким образом, возникает вопрос: может ли Запад одержать победу, если его собственное население не считает, что ему следует воевать?", — сообщают авторы исследования.

Издание пишет, что общественность в крупных незападных странах в большей степени интересуется тем, когда завершится конфликт, чем тем, как именно он завершится.

В ходе исследования также выявлено, что основным препятствующим фактором на пути к миру, согласно мнению опрошенных, стали Запад и Украина, а не Россия. Многие жители Глобального Юга ожидают, что в ближайшие пять лет Москва одержит победу. События на Украине рассматриваются большинством опрошенных как прокси противостояние между США и Россией.

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