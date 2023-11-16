Россиянам рассказали, какие категории товаров сильнее подорожают к Новому году

2:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Новый год — это не только радостный праздник, но и период, когда цены в магазинах начинают стремительно расти. Перед самыми праздниками продукты и подарки становятся дороже прямо на глазах.

Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Это объясняется тем, что каждый житель России готовится к празднованию и бросается в поиски подарков для своих близких. В этот раз обычное подорожание наряду с нестабильным курсом рубля и инфляцией приобретет особую остроту.

"Радио 1" выяснило, какие товары подорожают сильнее всего, и стоит ли торопиться с покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.

Согласно прогнозам Центрального Банка России, инфляция к концу 2023 года может достигнуть 6-7%. Однако удержать рост цен на этом уровне будет сложно из-за стремления граждан приобретать импортные товары, утверждает директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Удержание даже 7,5 процента, скорее всего, не удастся, потому что у людей много рублей, и они хотят приобретать дорогие импортные товары. Это приведет к девальвации рубля, что, в свою очередь, усилит спрос на импорт. Таким образом, будет замкнутый круг, и к концу года, когда начнутся новогодние выплаты, инфляция еще больше вырастет", — пояснил эксперт.

По оценкам экономистов, цены на продукты питания могут вырасти на 10-15%, превышая уровень инфляции. Гендиректор "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский также назвал схожие цифры для алкогольных товаров, ожидая роста цен на 10-20% перед Новым годом, особенно на импортный алкоголь.

Экономисты также прогнозируют значительный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно на импортные товары. Однако представители Ассоциации компаний интернет-торговли утверждают, что пока нет предпосылок для подобного роста цен в онлайн-магазинах.

Чтобы избежать последствий роста цен, рекомендуется заранее закупить необходимые товары, такие как подарки, долгохранящиеся продукты и алкоголь.

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