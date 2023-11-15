Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает списать замороженные на данный момент долги участникам специальной военной операции на Украине.
На проходящем сегодня, 15 ноября, Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека Татьяна Москалькова предложила списать участникам СВО замороженные долги.
"Я предлагаю обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции", — заявила омбудсмен.
Ранее стало известно, что участников СВО будут зачислять в училища и колледжи в приоритетном порядке.
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