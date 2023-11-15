Москалькова: участникам СВО надо списать замороженные долги

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает списать замороженные на данный момент долги участникам специальной военной операции на Украине.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

На проходящем сегодня, 15 ноября, Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека Татьяна Москалькова предложила списать участникам СВО замороженные долги.

"Я предлагаю обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции", — заявила омбудсмен.

Ранее стало известно, что участников СВО будут зачислять в училища и колледжи в приоритетном порядке.

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