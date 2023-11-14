К Новому году производство игристых вин в России увеличится до 10%

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В связи с ростом ввозных пошлин на зарубежное вино, объем российских вин на рынке увеличился до 53,8%. Розничная продажа разных видов этого напитка, а также шампанского увеличилась на 6,7% за первые 10 месяцев 2023 года.

Фото: freepik.com

ТАСС приводит слова директора Всемирной организации винного туризма по России Леонида Поповича. Он рассказал, что производство игристого вина в России может соответствует объему спроса и без импорта. В 2022 году в натуральном выражении объем производства игристых вин в РФ вырос на 42% по относительно предыдущего года.

Эксперт отметил, что объем производства может вырасти до 10% к концу этого года. Подорожания не ожидается, а российские игристые вина будут доступнее для покупателей, чем иностранные.

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