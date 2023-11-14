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Эксперт Киселёв: в России климат меняется в три раза интенсивнее, чем в мире

1:51
Общество

Мировой климат значительно сдвигается, и в России изменения происходят в три раза интенсивнее, пояснил в беседе с Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Войекова Андрей Киселёв.

Эксперт Киселёв: в России климат меняется в три раза интенсивнее, чем в мире
Фото: NASA

Так, по словам эксперта, регионы, где в ноябре уже должен лежать снег, заливают дожди, а где должны быть ливни — стоит засуха.

Как подчеркнул Киселёв, тенденция глобального потепления будет сохраняться.

"Теплеет, если говорить в целом. В глобальном масштабе в нашей стране, как известно, около трёх раз более интенсивно, чем в мире. Это подтверждается соответствующими изменениями. И эта тенденция сохранится. Потому что сама система климатическая очень инерционная. И ей требуется изрядное время, чтобы переварить то, что происходит", — пояснил Киселёв.

По словам эксперта, кроме прочего, потепление может стать не основной проблемой. На Россию могут обрушиться погодные катаклизмы.

"Всевозможные ветровые нагрузки — штормы, торнадо, смерчи, ураганы и так далее. Гидрологический цикл, то есть усиление дождей, засушливости где-то в каких-то регионах. И проявление так называемых волн тепла", — подчеркнул эксперт.

Как подчеркнул Киселёв, "внештатные" погодные ситуации в России возникают всё чаще, но это не повод для паники.

"Всякая ситуация, которая так складывается, складывается из двух составляющих. Одна из них — это внутренняя изменчивость самой климатической системы. Она большая сложная. И что-то произошло. Соответственно, последовала целая цепочка событий за первым импульсом", — резюмировал эксперт.

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Климат: что с ним происходит. Глобальное потепление. Катаклизмы. Ледники тают. Документальный фильм
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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