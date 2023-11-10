Сексологи рассказали, как вернуть секс в отношения после долгого брака

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В новом выпуске видеоподкаста "Встал вопрос" психологи-сексологи Наталья Касарина и Роман Козаченко обсудили, почему секс в паре может уступить первенство после десяти-двадцати лет совместной жизни и как возможно вернуть страсть.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалисты отметили, что современное общество много говорит о сексе, но реальные действия зачастую отстают от обсуждений. Мотив комфорта становится более приоритетным, особенно в определенном возрасте.

Они также подчеркнули, что избыток информации о сексе, доступный в современном мире, может привести к пресыщению и утрате интереса. В связи с этим возникает важный вопрос: что делать, когда страсть в отношениях становится неестественной или начинает угасать?

Эксперты поделились тем, как понять, что в отношениях наступил кризис, и как избежать его развития. Они также коснулись темы измен и появления "заместителей" в отношениях.

В заключение обсуждения, Наталья Касарина высказала мнение о том, что интерес к сексу требует более глубокого подхода, чем просто изучение теории. Важен общий образ жизни, забота о здоровье, а не только оргазм.

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