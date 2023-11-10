В новом выпуске видеоподкаста "Встал вопрос" психологи-сексологи Наталья Касарина и Роман Козаченко обсудили, почему секс в паре может уступить первенство после десяти-двадцати лет совместной жизни и как возможно вернуть страсть.
Специалисты отметили, что современное общество много говорит о сексе, но реальные действия зачастую отстают от обсуждений. Мотив комфорта становится более приоритетным, особенно в определенном возрасте.
Они также подчеркнули, что избыток информации о сексе, доступный в современном мире, может привести к пресыщению и утрате интереса. В связи с этим возникает важный вопрос: что делать, когда страсть в отношениях становится неестественной или начинает угасать?
Эксперты поделились тем, как понять, что в отношениях наступил кризис, и как избежать его развития. Они также коснулись темы измен и появления "заместителей" в отношениях.
В заключение обсуждения, Наталья Касарина высказала мнение о том, что интерес к сексу требует более глубокого подхода, чем просто изучение теории. Важен общий образ жизни, забота о здоровье, а не только оргазм.
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