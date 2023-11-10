Новосибирские активисты потребовали лишить Наталию Орейро гражданства РФ: "Нам такая Наташа не нужна"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске активисты вуступили с требованием отобрать у Наталии Орейро российский паспорт из-за неподобающего поведения актрисы.

Фото: Инстаграм Наталии Орейро

Гнев православных новосибирцев вызвало участие звезды сериала "Дикий ангел" в гей-параде в Аргентине. Её обвинили в пропаганде содомии (ЛГБТ) и откровенном наряде.

"Нам такая Наташа не нужна", — цитирует слова недовольный новосибирских общественников издание "Подъём".

Православные активисты припомнили актрисе её выступления против гомофобии в России и демонстрацию символов ЛГБТ.

"Она выступала без лифчика, на ней была надета жилетка, которая слегонца прикрывала. Пусть была голая грудь с накладками — это всё равно не очень хорошо с морально-этической точки зрения, кроме пропаганды всего прочего", — заявил один из авторов обращения Иван Квасницкий.

Он напомнил о французском актёре Жераре Депардье, который, по мнению активиста, использовал гражданство РФ для ухода от налогов.

Активисты написали заявление с просьбой лишить Орейро гражданства РФ в Генпрокуратуру и МВД.

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