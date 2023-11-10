Дочь Владимира Машкова получила гражданство США и отказалась от отчества знаменитого отца

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова добилась получения второго гражданства.

Фото: Инстаграм Марии Машковой

Как сообщает Telegram-канал Bloknot stars, Мария Машкова получила гражданство США и отказалась от отчества знаменитого отца.

Сообщается, что звезда сериала "Не родись красивой" уже пять лет проживает в США с мужем и детьми.

Мария Машкова поделилась радостным событием в социальных сетях. Она сообщила, что отныне является законной гражданкой США. Она рассказала также, что ей удалось получить роли в американском сериале и театральном спектакле.

Отказ от отчества отца, возможно, связан с тем, что американский паспорт не предполагает графы "отчество".

Ранее сообщалось, что 59-летнего Владимира Машкова заподозрили в романе с 23-летней начинающей актрисой.

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