Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова добилась получения второго гражданства.
Как сообщает Telegram-канал Bloknot stars, Мария Машкова получила гражданство США и отказалась от отчества знаменитого отца.
Сообщается, что звезда сериала "Не родись красивой" уже пять лет проживает в США с мужем и детьми.
Мария Машкова поделилась радостным событием в социальных сетях. Она сообщила, что отныне является законной гражданкой США. Она рассказала также, что ей удалось получить роли в американском сериале и театральном спектакле.
Отказ от отчества отца, возможно, связан с тем, что американский паспорт не предполагает графы "отчество".
Ранее сообщалось, что 59-летнего Владимира Машкова заподозрили в романе с 23-летней начинающей актрисой.
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