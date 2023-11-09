Юрист рассказала, как поступать, если школьный учитель унижает ребёнка

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске наблюдается рост случаев унижения детей в школах. Только за текущий учебный год в СМИ было зафиксировано более пяти инцидентов, в которых ученики сталкивались с оскорблениями со стороны своих учителей.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Один из педагогов называл детей "даунами", другой угрожал позором перед всем классом маленькой девочке, а в школе №32 женщина проводила обыск мальчиков в туалете, в поисках вейпа.

Юрист из Новосибирска Зоя Шкарупа рассказала в интервью Сиб.фм куда обращаться, если ребенок сообщил о подобных инцидентах в школе.

Юрист поделилась информацией о том, что в случае систематического унижения в школе, родители должны первым делом официально уведомить администрацию школы, предоставив письменное заявление с подтверждением получения. В этом заявлении следует подробно изложить характер жалобы своими словами и предоставить доказательства в виде фотографий, видеозаписей или аудиозаписей.

Зоя Шкарупа также советует воспользоваться услугами службы медиации, где участвуют учитель, ученик и его законный представитель, а также квалифицированный медиатор. Этот процесс завершается оформлением письменного соглашения, в котором стороны сами определяют пути решения конфликта и устанавливают правила поведения.

Эксперт подчеркнула, что такая процедура полезна тем, что способствует урегулированию конфликта и не допускает его продолжения в течение длительного времени. Однако, если администрация школы не реагирует на жалобы, то следует обращаться с несколькими жалобами в отдел образования района, где расположена школа, или в Министерство образования Новосибирской области.

Эти жалобы можно подать через электронные приемные на официальном сайте мэрии или на сайте правительства региона.

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