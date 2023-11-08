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Организаторы экскурсии по руслу Неглинки останутся в СИЗО

0:54
Общество

Мосгорсуд сохранил меру пресечения двум организаторам нелегальной экскурсии по руслу Неглинки в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организаторы экскурсии по руслу Неглинки останутся в СИЗО
Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Под стражей в СИЗО останутся диггер Никита Дубас и директор компании "Спутник" Александр Ким. Оба фигуранта уголовного дела содержатся в СИЗО с 21 августа. Меру пресечения им ранее продлил Басманный суд до 21 января 2024 года.

Напомним, предметом уголовного дела является гибель 7 экскурсантов и их гида. Нелегальная экскурсия по московским подземельям была организована ООО "Спутник". Аналогичные мероприятия компания проводит в Петербурге и других городах России. Кима задержали в Петербурге и доставили в Москву.

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RU 0:27 / 4:03 Ливень утопил группу диггеров-туристов | Были ли шансы на спасение в коллекторе Неглинки?
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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