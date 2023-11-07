Блокировка YouTube не представляется целесообразной мерой на данный момент, пока не будет полноценной альтернативы этому видеохостингу, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в комментарии к сообщениям о закупке Россией оборудования для блокировки сервиса.
"Решение о блокировке YouTube следует принимать, учитывая возможные последствия. На данный момент YouTube не имеет полноценной замены, хотя появляются все больше шансов у VK-видео и Rutube на конкуренцию. Я сам отказался от использования Twitter (X)*, так как деятельность Instagram (запрещена в РФ), и сейчас чувствую себя комфортно во "ВКонтакте" и Telegram", — поделился депутат.
По словам Хинштейна, он не располагает информацией о покупке Россией оборудования для блокировки YouTube, Telegram, VPN и других сервисов, хотя ранее иностранные СМИ сообщали о таких приобретениях. Согласно публикациям, планируется внедрение блокировок через систему глубокой фильтрации трафика (DPI), и их обход будет практически невозможен.
Первый заместитель Хинштейна, депутат Сергей Боярский заявил, что возврат социальных сетей Meta** (** - компания признана в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена) в Россию возможен лишь в случае, если американская компания признает свои ошибки. Боярский подчеркнул, что в России должны существовать представительства материнской компании с полномочными юридическими лицами, а платформы, принадлежащие этой компании, должны оперативно удалять вредоносный и запрещённый контент и соблюдать запрет на размещение экстремистских материалов.
Ранее политолог Сергей Марков поиронизировал над призывом философа Александра Дугина отлавливать и мобилизировать "дудей": он назвал такую меру "абонентской платой за YouTube.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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