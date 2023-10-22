Марков о призыве Дугина отлавливать "дудей": это будет абонентской платой за YouTube

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков отреагировал на идею философа Александра Дугина, который предложил отлавливать "дудей" для принудительной мобилизации.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Дудя

Марков высказаля о предложении Дугина по отлову "дудей" с целью вручения им повесток в военкомат.

"Это будет абонентской платой за YouTube", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пацифисты — глупые люди, которых привлекают для войны против России.

Слово "дудь", вероятно, является производной от фамилии журналиста Юрия Дудя*.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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