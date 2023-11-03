Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали причины исчезновения амфибий по всему миру: во всем виновата среда обитания
Путин: попытки посеять вражду между народами России обречены на провал
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Смоленске
Как убрать вздутие живота: эксперт перечислила шесть способов
В России запустили Telegram-канал "Добро-Информ" о поддержке военнослужащих на СВО
Охлобыстин рассказал, что банкиры отказали в помощи детям Донбасса: "Чужие они нам"
Владельцы китайских автомобилей поделились своими впечатлениями о коррозии на машинах
РЖД предлагает автопроизводителям пересматривать доставку автомобилей через железную дорогу

Московским адвокатам разослали открытку с Покровским собором без крестов

0:42
Общество

Юристы из Москвы обратили внимание на то, что их поздравили с Днём народного единства открыткой с собором Василия Блаженного без крестов.

Московским адвокатам разослали открытку с Покровским собором без крестов
Фото: Телеграм-канал "Подъём"

В Адвокатской палате Московской области проокомментировали допущенную ошибку. Представители палаты предположили, что отправители открытки не обратили внимание на детали. Они отметили, что на открытке нет подписи руководства.

"Это ошибка. Сейчас, может, как-то будем исправлять ситуацию, подумаем", — цитирует слова специалистов Адвокатской палаты издание "Подъём".

Ранее актёра Ивана Охлобыстина возмутил внешний вид тысячарублёвой купюры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
"Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Владельцы китайских автомобилей поделились своими впечатлениями о коррозии на машинах
РЖД предлагает автопроизводителям пересматривать доставку автомобилей через железную дорогу
Аналитик Мильчакова объяснила, зачем Россия наращивает золотовалютные резервы
Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов
Блинкен предложит ввести гуманитарную паузу в Газе в обмен на освобождение заложников
В Омской области в убийстве двух пенсионерок заподозрили их 23-летнего внука
Московским адвокатам разослали открытку с Покровским собором без крестов
Врача-рентгенолога из Московской области задержали за оправдание терроризма в Интернете
Названа причина возвращения Пугачёвой: или деньги, или договорённости
Депутат Госдумы Шолохов, заявил, что никакое уголовное преследование Пугачёвой в России не грозит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников