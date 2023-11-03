Московским адвокатам разослали открытку с Покровским собором без крестов

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Юристы из Москвы обратили внимание на то, что их поздравили с Днём народного единства открыткой с собором Василия Блаженного без крестов.

Фото: Телеграм-канал "Подъём"

В Адвокатской палате Московской области проокомментировали допущенную ошибку. Представители палаты предположили, что отправители открытки не обратили внимание на детали. Они отметили, что на открытке нет подписи руководства.

"Это ошибка. Сейчас, может, как-то будем исправлять ситуацию, подумаем", — цитирует слова специалистов Адвокатской палаты издание "Подъём".

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