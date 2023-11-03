В Госдуме предложили индексировать выплаты ветеранам ко Дню Победы

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Государственной думе РФ рассматривается предложение об индексации выплат Ветеранам Великой Отечественной войны, которые они ежегодно получают ко Дню Победы.

Фото: ru.freepik.com

С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова, которая подчеркнула, что размер выплат солдатам Победы отстает от уровня инфляции, пишет RT.

Депутат подчеркнула, что с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в России составила 34,42%, поэтому ценность предпраздничной выплаты ветеранам существенно сократилась.

"Для этого предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", — говорится в обращении Яны Лантратовой, которое она передала руководству Госдумы.

Напомним, что сейчас ко Дню Победы ветераны ВОВ получают 10 тысяч рублей.

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Какие выплаты получат ветераны и приравненные к Дню Победы в ВОВ