В Государственной думе РФ рассматривается предложение об индексации выплат Ветеранам Великой Отечественной войны, которые они ежегодно получают ко Дню Победы.
С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова, которая подчеркнула, что размер выплат солдатам Победы отстает от уровня инфляции, пишет RT.
Депутат подчеркнула, что с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в России составила 34,42%, поэтому ценность предпраздничной выплаты ветеранам существенно сократилась.
"Для этого предлагается в 2024 году провести индексацию данной выплаты в размере суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024 года, а в дальнейшем осуществлять ежегодную индексацию", — говорится в обращении Яны Лантратовой, которое она передала руководству Госдумы.
Напомним, что сейчас ко Дню Победы ветераны ВОВ получают 10 тысяч рублей.
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