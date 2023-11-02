Эксперты АТОР назвали стоимость новогодних туров по России

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Отдых в России на новогодних праздниках может обойтись россиянам за большую цену, чем в прошлом году. Согласно прогнозам экспертов АТОР, показатель может вырасти на 6-14%.

Фото: By Трансмашхолдинг - БМЗ получил сертификат на самый мощный в России грузовой тепловоз, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67874937

По оценке специалистов, больше всего подорожали горные курорты Сочи, менее всего — туры в санатории Кавказских Минеральных Вод. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что в среднем туристы покупают новогодние туры на 4 ночи.

Как заметили эксперты, зачастую, туристы оплачивают дорогу самостоятельно, бронируя у туроператоров отели и санатории, иногда экскурсии.

Самыми дорогими будут новогодние визиты в Карелию, на горнолыжные курорты России и в отели Подмосковья: около 35,2 тыс. рублей, 44,2 тыс. рублей и 33,7 тыс. рублей за одного отдыхающего соответственно (без учета дороги).

В Краснодарском крае средняя цена новогоднего отдыха (без учета дороги) будет равна 20,4 тыс. рублей за одного человека, в Абхазию получится съездить за 17 тыс. рублей.

Согласно данным АТОР, бронирование отеля и экскурсионного тура в Москве обойдется в 14,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге отдых на новый год обойдется в 18,3 тыс. рублей.

Также АТОР приводит информацию о том, что туроператоры России уже реализовали 60% путёвок на новогодние праздники. Пик продаж путевок ожидается в ноябре.

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