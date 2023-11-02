Чиновника Минобороны РФ задержали за махинации с контрактами для нужд СВО на сумму миллиард рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Чиновника Минобороны России арестовали по подозрению в коррупционной деятельности в сфере контрактов для нужд спецоперации на Украине.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Подъём", под подозрения в махинациях с контрактами для обеспечения нужд СВО попал замдиректора департамента военного имущества Владимир Шишов.

Ему было поручено заниматься закупкой деревянных материалов для возведения в ДНР окопов и блиндажей. Ранее Шишов работал в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Сообщником Шишов, по версии следствия, был бизнесмен Дмитрий Левченко. Их обвиняют в хищении бюджетных средств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.