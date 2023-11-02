Чиновника Минобороны России арестовали по подозрению в коррупционной деятельности в сфере контрактов для нужд спецоперации на Украине.
Как сообщает Telegram-канал "Подъём", под подозрения в махинациях с контрактами для обеспечения нужд СВО попал замдиректора департамента военного имущества Владимир Шишов.
Ему было поручено заниматься закупкой деревянных материалов для возведения в ДНР окопов и блиндажей. Ранее Шишов работал в Федеральном агентстве лесного хозяйства.
Сообщником Шишов, по версии следствия, был бизнесмен Дмитрий Левченко. Их обвиняют в хищении бюджетных средств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.