Муфтият Дагестана уволил руководителей отделов за слово "джихад" применительно к событиям в Палестине

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Муфтият Дагестана снял с должности руководителей отделов, потому что они назвали "джихадом” конфликт в Палестине.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Руководитель отдела примирения Мухаммад-Расул Саадуев и отдела фетв Зайнулла Атаев уволены со своих постов. Поводом для лишения должности стали слова Саадуева о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом". Атаев одобрил заявление Саадуева.

Представители муфтията республики отмечают, что события в Палестине нельзя назвать джихадом, так как его не объявляли главы стран, исповедующих Ислам.

"Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьёзной организации”, — цитирует слова представителей муфтиата Дагестана Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал устроивших погром в аэропорту Махачкалы.

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