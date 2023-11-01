Муфтият Дагестана снял с должности руководителей отделов, потому что они назвали "джихадом” конфликт в Палестине.
Руководитель отдела примирения Мухаммад-Расул Саадуев и отдела фетв Зайнулла Атаев уволены со своих постов. Поводом для лишения должности стали слова Саадуева о том, что "весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом". Атаев одобрил заявление Саадуева.
Представители муфтията республики отмечают, что события в Палестине нельзя назвать джихадом, так как его не объявляли главы стран, исповедующих Ислам.
"Самовольные выступления не достойны и не поощряются для работников ни одной серьёзной организации”, — цитирует слова представителей муфтиата Дагестана Telegram-канал "Осторожно, новости".
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал устроивших погром в аэропорту Махачкалы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.