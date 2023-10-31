"1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года" - говорится в документе МИДа.Фото: tourprom.ru
Известно, что визовый режим для граждан РФ правительство Украины ввело в 2022 году. До этого граждане РФ могли находиться без визы в стране до 90 суток.
В конце сентября президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан соседней с Беларусью Украины.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.