МИД: Россия прекратила безвизовый режим с Украиной

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"1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года" - говорится в документе МИДа. Фото: tourprom.ru

Известно, что визовый режим для граждан РФ правительство Украины ввело в 2022 году. До этого граждане РФ могли находиться без визы в стране до 90 суток.

В конце сентября президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан соседней с Беларусью Украины.

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