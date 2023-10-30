Советник Зеленского рассказал о масштабах воровства в Киеве: воруют, как будто завтра не будет

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Советник Владимира Зеленского признался, что масштабы воровства в Киеве огромны. Украинские чиновники стараются в этом плане жить сегодняшним днём, как будто завтрашнего дня для них не будет, признался источник.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Люди воруют так, будто завтра не наступит", — рассказал один из советников Зеленского в разговоре с газетой Time.

По словам представителя Киева, украинские чиновники не испугались и не стали воровать меньше, даже когда стало известно о снятии с должности главы Минобороны страны Алексея Резникова.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан отметил, что значительная часть средств, которые Запад передал Киеву, была потрачена не по назначению, а просто разворована, и такое может легко повториться впредь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.