Советник Владимира Зеленского признался, что масштабы воровства в Киеве огромны. Украинские чиновники стараются в этом плане жить сегодняшним днём, как будто завтрашнего дня для них не будет, признался источник.
"Люди воруют так, будто завтра не наступит", — рассказал один из советников Зеленского в разговоре с газетой Time.
По словам представителя Киева, украинские чиновники не испугались и не стали воровать меньше, даже когда стало известно о снятии с должности главы Минобороны страны Алексея Резникова.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан отметил, что значительная часть средств, которые Запад передал Киеву, была потрачена не по назначению, а просто разворована, и такое может легко повториться впредь.
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