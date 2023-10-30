Стало известно о кончине бывшего ректора Московской консерватории, пианиста Тиграна Алиханова.
Как сообщает Telegram-канал Baza, на 81 году жизни умер музыкант Тигран Алиханов.
Тело Алиханова дома на Космодаминаской набережной обнаружила дочь артиста Мария.
В 2002 году Алиханов удостоился звания Народного артиста России. С 2005 по 2009 годы пианист стоял во главе Московской консерватории.
Ранее сообщалось, что умер звезда сериала "Друзья" Мэттью Пэрри.
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