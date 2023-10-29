Муфтий Дагестана заявил, что решение проблем нельзя достичь методами штурма

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Муфтий Дагестана, Ахмед Абдулаев, заявил, что решение проблем, подобных случившемуся в аэропорту республики, нельзя достичь методами штурма и нарушения общественного порядка. В воскресенье вечером сотни людей ворвались на взлетное поле аэропорта из-за прилета рейса из Израиля, что привело к возбуждению уголовного дела о массовых беспорядках.

Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

Муфтий Абдулаев подчеркнул в своем обращении, опубликованном в Telegram, что подобные эмоциональные акции не способствуют решению проблем. Он призвал к спокойствию и более конструктивному подходу к решению подобных вопросов.

Абдулаев также отметил, что запретить прилеты самолетов с пассажирами, как это произошло в данном случае, невозможно с помощью подобных акций. Муфтий выразил свою солидарность с мусульманами, страдающими в Палестине, и заявил, что они делают все, что в их силах, чтобы поддержать их.

В воскресенье вечером сотни людей проникли на взлетное поле и внутрь аэропорта в связи с прилетом рейса из Израиля. Уголовное дело было возбуждено в связи с массовыми беспорядками, и аэропорт был временно закрыт на прием и отправку рейсов Росавиацией.

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