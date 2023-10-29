Сексолог Шевченко назвал главную причину, по которой исчезает интерес к сексу

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученые из Колумбийского университета в США провели исследование, чтобы выяснить, по какой причине у мужчин чаще возникают проблемы с потенцией, а у женщин исчезает сексуальное влечение. Оказалось, что корень этой проблемы не связан с сосудистыми или неврологическими заболеваниями, как ранее считалось. Главная причина неудач в интимной сфере заключается, прежде всего, в мозге.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Психолог и сексолог Олег Шевченко, который изучил результаты этого исследования, говорит: "Среди медицинских специалистов всегда существовало мнение, что наиболее распространенными причинами импотенции у мужчин являются разнообразные физические заболевания. Это включает нарушения центральной нервной системы, периферических нервов, атеросклероз сосудов сердца и половых органов, сахарный диабет и другие. Однако данное исследование показало, что в большинстве случаев корень проблемы заключается в психологических аспектах, и это может быть как постоянной, так и временной импотенцией. Она может возникнуть у мужчин, испытывающих долгие физические и умственные нагрузки, а также у тех, у кого есть психологические проблемы в отношениях с противоположным полом."

Психогенная импотенция в основном связана с уменьшением чувствительности кавернозной ткани из-за воздействия коры головного мозга или вторичного влияния через спинальные центры. Она также может развиваться из-за сексуальных фобий, психотравм и религиозных убеждений.

Важно отметить, что женщины также подвержены подобным психологическим воздействиям. Хотя у них асексуальность может проявляться не так явно, как у мужчин, они также могут столкнуться с психогенными факторами, которые приводят к резкому снижению либидо.

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