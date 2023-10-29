Аэродром в Махачкале освобождён от несанкционированно проникших туда людей.
Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Также в воздушной гавани Махачкалы начались задержания выбежавших на взлётную полосу людей.
Ранее верховный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди призвал жителей республики прекратить беспорядки.
"То что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантом это не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия", — отметил верховный муфтий РД.
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