Аэродром в Махачкале освобождён от несанкционированно проникших туда людей.

Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Также в воздушной гавани Махачкалы начались задержания выбежавших на взлётную полосу людей.

Ранее верховный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди призвал жителей республики прекратить беспорядки.

"То что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но таким вариантом это не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по другому. Не митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия", — отметил верховный муфтий РД.