Личности всех правонарушителей, кто принимал участие в беспорядках в Махачкале, обязательно установят, так как в воздушной гавани и на прилегающих к ней территориях работают видеокамеры наблюдения.
Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Также к уголовной ответственности будут привлечены подстрекающие к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.
Власти Дагестана также очень рекомендуют нарушителям порядка в Махачкале не продолжать противозаконные действия.
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