МВД Дагестана: личности всех, кто принял участие в беспорядках, установят

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Личности всех правонарушителей, кто принимал участие в беспорядках в Махачкале, обязательно установят, так как в воздушной гавани и на прилегающих к ней территориях работают видеокамеры наблюдения.

Фото: Telegram-канал "Подъём", скриншот из видео

Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Также к уголовной ответственности будут привлечены подстрекающие к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

Власти Дагестана также очень рекомендуют нарушителям порядка в Махачкале не продолжать противозаконные действия.

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