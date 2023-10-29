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Медведев ответил на шутку Маска про базы США

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Общество

Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, в ответ на шутку главы SpaceX и Tesla, Илона Маска, о военных базах США и Ирана, с иронией попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России. Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Газета.Ru.

Медведев ответил на шутку Маска про базы США
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

"Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Помните об этом!" — ответил Медведев на своей странице, комментируя пост бизнесмена.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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