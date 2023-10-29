Подоляка: кто стоит за антиеврейскими митингами в России?

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Сегодня в РФ учащаются антиеврейские митинги.

Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Военный обозреватель Юрий Подоляка объяснил, кто за этим стоит.

"Уважаемые жители России. Особенно глубинки с преимущественно мусульманским населением. По моей информации за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди, в первую очередь, мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинская ЦИПСа", — отметил блогер.

По его словам, украинской пропаганде наплевать и на евреев, и на палестинцев. Им главное, чтобы в РФ началась внутренняя война, которая отвлечёт Кремль от уничтожения нацизма.

Сегодня те, кто подстрекает к расправам по национальному признаку и являются, по сути, террористами, работающими на украинских нацистов, и неважно какими словами всё это прикрывается, подытожил Подоляка.

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