Scientific American: ученые рассчитали средний "глобальный человеческий день"

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У каждого человека на Земле имеется одинаковое количество — 24 часа в сутках, но то, как они распределяют эти часы на работу, сон, учебу и игры, сильно разнится, сообщает Газета. Ru ссылаясь на Scientific American.

Фото: openverse

Ученые недавно провели анализ доступных данных о распределении времени людей по всему миру и использовали эти данные для создания среднего "глобального человеческого дня". Исследование показало, что более трети нашего времени мы проводим в постели, а оставшееся время делится на три основные категории. Ученые также исследовали, как это распределение влияет на самих людей.

Например, виды деятельности, связанные с сельским хозяйством, занимают гораздо больше времени в менее развитых странах, чем в развитых. В то время как другие виды деятельности, такие как перемещение из одного места в другое, занимают практически одинаковое количество часов в день во всем мире.

В конечном итоге исследование указывает на то, что сравнительно мало времени — в среднем около пяти минут — человек тратит на деятельность, которая непосредственно влияет на окружающую среду и климат. К такой деятельности относятся: добыча энергии, утилизация отходов и посадка несельскохозяйственных растений.

Один из соавторов исследования, Эрик Гэлбрейт из Университета Макгилла, считает, что необходимо перейти от использования ископаемого топлива и активно развивать возобновляемые источники энергии.

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